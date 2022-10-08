تخريج دورة «حفظ النظام في المدن» بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، تخريج دورة «حفظ النظام في المدن»، التي نظمتها إدارة الطوارئ، بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي مدير إدارة أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد مصبح الغفلي نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعميد عبيد مبارك بن يعروف نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، والعميد نبيل عبد الله الرضا مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والعقيد هشام السويدي مدير إدارة أمن المتفجرات، والعقيد عيسى حمزة مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات بالوكالة، وعدد من الضباط.

واطلع سعادة اللواء الغيثي على مجريات التخريج، من خلال استخدام تقنية غرفة العمليات، حيث قدم منتسبو الدورة عرضاً حياً بين مرافق الإدارة محاكاةً للواقع.

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وأشاد اللواء الغيثي بمستوى الدورة، مؤكداً حرص شرطة دبي، بقيادة معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تأهيل الموارد البشرية، من خلال عقد الدورات التخصصية لحفظ النظام في المدن، والتي تحتاج إلى مهارة وكفاءة لاختلافها عن الأماكن المفتوحة، موجهاً سعادته باستمرار هذه الدورة، لتشمل أكبر فئة من مرتب إدارة الطوارئ بمختلف أقسامها، والتعاون مع الإدارات المساندة، بغية تشكيل قوة متناغمة ومتجانسة، تستطيع القيام بواجبها على أكمل وجه عند الضرورة.

ومن جانبه، قال العميد راشد الفلاسي: إن الدورة استمرت ثلاثة أسابيع، شارك فيها 40 منتسباً من إدارة الطوارئ بمختلف الأقسام، بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني k9، ومركز أنظمة الطائرات المسيرة، وإدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وأكاديمية شرطة دبي، وتعلم خلالها المنتسبون العديد من المهارات التدريبية، مثل كيفية تشكيل المجموعات والتحكم بها، وكيفية اجتياز الحواجز الطبيعية والأشراك الخداعية، واستخدام عصا التونفا، وكيفية عزل المنطقة واحتوائها وتمشيط المدينة، والسيطرة عليها بمساندة الخيالة والكلاب البوليسية والطائرات المسيرة.

وفي الختام، التقط اللواء الغيثي والعميد الفلاسي، صورة تذكارية مع العميد مصبح الغفلي، والعميد عبيد بن يعروف، ومديري الإدارات الفرعية والمشاركين في الدورة.

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