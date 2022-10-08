مكتبة محمد بن راشد تستعرض خدماتها الرقمية في «جيتكس غلوبال 2022»

المصدر: وام

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تستعرض مكتبة محمد بن راشد خلال مشاركتها الأولى، في معرض “جيتكس غلوبال 2022”، أحدث تقنياتها وخدماتها الرقمية.

وتتضمن منصة المكتبة في المعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمخزن الآلي، ونظام الاسترجاع الإلكتروني للكتب، وأكشاك الخدمة الذاتية، ومختبر لرقمنة الكتب، والروبوتات الذكية للردّ على استفسارات الزوار، إضافة إلى تقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم إن المعرض يغطي موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس، ومستقبل الإنترنت اللامركزي، والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام، والتي تشكل فرصة مثالية لتوسيع الشراكة الاستراتيجية والتواصل مع الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات المتعلقة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة من مختلف أرجاء العالم، بالإضافة إلى التعرف على أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتطوير حلول مبتكرة تسهم في ضمان تعزيز التأثير الإيجابي والبنّاء للمكتبات العامة في الحراك الثقافي.

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