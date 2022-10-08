«الإمارات للمزادات» و«الإمارات للمواقف» تعرضان أبرز خدماتهما الرقمية في «جيتكس للتقنية»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك كل من «الإمارات للمزادات» الشركة المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، و«الإمارات للمواقف» الشركة المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم وإدارة وتأهيل ساحات الحجز، في النسخة 42 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2022».

وتسلط الشركتان، على مدى 5 أيام، الضوء على أبرز مشاريعهما وتطبيقاتهما، وآخر إنجازاتهما التقنية، كما تستعرضان النقلة النوعية في خدماتهما ومبادراتهما الذكية، التي يتم تقديمها بهدف إسعاد المتعاملين.

وستقدم «الإمارات للمزادات»، خلال الحدث، شرحاً لأنشطتها التي تستهدف مزادات بيع المركبات وأرقام السيارات المميزة، والعقارات ومشاريع تصفية الأصول، والأرقام المميزة للهواتف المتحركة، والمجوهرات والمنتجات التراثية والقديمة، والآلات الثقيلة، ومعدات البناء والتصنيع.

بدورها، تعرض «الإمارات للمواقف» خدماتها الذكية، التي توفر أقصى درجات المرونة، من خلال ابتكارها نظاماً يسهل على الجهات الحكومية والمتعاملين، إجراءات حجز المركبات، إذ تضم ساحات مجهزة بالكامل بأحدث البرامج الذكية، ونظام أمني يتكون من فريق متخصص من أفراد الأمن وكاميرات مراقبة في مختلف أرجائها وبواباتها، إلى جانب تقديم خدمة تأمين المركبات الموجودة في ساحات الحجز ضد الحريق والسرقة.

وتأتي مشاركة «الإمارات للمزادات» في أسبوع جيتكس للتقنية، ضمن جناح دبي الذكية، في حين تشارك شركة الإمارات للمواقف ضمن جناح شرطة دبي.

مبادرات ذكية

وأكد عمر مطر المناعي المدير التنفيذي لـ «الإمارات للمزادات» و«الإمارات للمواقف»، حرص الشركتين على المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية، بهدف التعريف بأحدث خدماتهما ومبادراتهما الذكية في إطلاق وإدارة المزادات العلنية الإلكترونية، وفق تقنيات متطورة، تعد الأحدث من نوعها في المنطقة، وكذلك في إدارة وإعادة تأهيل ساحات حجز المركبات، مشيراً إلى أن هذه المشاركة ضمن جناحي دبي الذكية وشرطة دبي، يجسد الشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تعد محركاً رئيساً للارتقاء بالخدمات، واستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف: «نسعى من خلال المشاركة في هذا الحدث التكنولوجي الكبير على مستوى المنطقة، إلى تبادل الخبرات، من خلال الاطلاع على ما تعرضه أبرز الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية، من تقنيات حديثة وبرامج مبتكرة وحلول ذكية وممارسات متقدمة، يمكن أن تستفيد منها الشركتان في تطوير أعمالهما، وفق أعلى معايير الجودة والشفافية».

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