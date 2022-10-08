جمارك دبي تحل 390 نزاع ملكية فكرية بقيمة 14.8 مليون درهم 2021

المصدر: دبي – البيان

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تواصل جمارك دبي جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية بتعزيز نشاطها في مجال ورش العمل الموجهة للمفتشين والموظفين الجمركيين بمكافحة البضائع المقلدة في الدائرة، فيما بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي حلتها الدائرة في 2021 نحو 390 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 14.8 مليون درهم وتمت إعادة تدوير نحو 2.112 مليون قطعة من البضائع المقلدة لــ 221 علامة تجارية.

ونظمت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع منظمة اليابان للتجارة الخارجية (جيترو) ورشة عمل توعية حضرها 62 مشاركاً وتم تنظيمها بإشراف وإدارة خلود الحوسني ضابط أول توعية وتثقيف، حيث خصصت هذه الورشة لتعريف المشاركين فيها بطرق مكافحة البضائع المقلدة للعلامات التجارية اليابانية.

وافتتحت ورشة العمل بكلمة ترحيبية ألقاها نوبيوكي ناكاجيما من «جيترو» شدد فيها على أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات واليابان ودعم الشراكة بينهما لتحسين التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وقام ممثلون عن العلامات كاسيو، كانون، نيسان، ان جي كي، وكويو بتقديم عرض مرئي للتعريف بهذه العلامات وطرق التفريق بين بضائعها الأصلية والبضائع المقلدة لها.

مكافحة التقليد

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: «تحرص جمارك دبي على تعزيز التعاون مع «جيترو» لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية اليابانية، ونعمل على تعريف المفتشين والموظفين الجمركيين بطرق مكافحة البضائع المقلدة اليابانية من خلال العروض المقدمة من العلامات التجارية اليابانية في ورش العمل التي ننظمها لهذا الغرض، حيث تواصل المراكز الجمركية التصدي لكل محاولات إدخال البضائع المقلدة لمختلف العلامات التجارية إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الحدودية في إمارة دبي، وتعد العلامات التجارية اليابانية من البضائع المستفيدة من جهودنا لحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث جاءت ورشة العمل الجديدة لتتوج جهودنا المتصاعدة في هذا المجال».

نشاط توعية

وأوضح أن جهود التوعية لجمارك دبي تشمل التوعية بحقوق الملكية الفكرية لكل شرائح المجتمع، وخصوصاً للأجيال الجديدة التي نعمل على توعيتها بأهمية مكافحة البضائع المقلدة وحماية المجتمع من أضرارها ومخاطرها، وذلك من خلال ورش العمل التي ننظمها باستمرار في المدارس والجامعات، حيث يواكب نشاطنا للتوعية النجاح الذي نحققه في ضبط البضائع المقلدة بمراكزنا الجمركية.

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