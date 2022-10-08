«الشارقة لإدارة الأصول» تعزز التوعية بسرطان الثدي

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بالتعاون مع القافلة الوردية، حملة توعية لجميع موظفيها لزيادة وعيهم حول سرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر للوقاية من الإصابة به، وذلك تزامناً مع أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وتضمنت الحملة تقديم فحوصات مجانية للموظفات في العيادة الطبية المتنقلة التابعة للقافلة الوردية، وجلسة قدمتها القافلة الوردية وطاقمها الطبي، وتحدثوا خلالها حول طرق تشخيص مرض سرطان الثدي، وكيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي، وأهمية الكشف المبكر للوقاية من هذا المرض، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات حول أهمية اتباع نمط حياة صحي مما يقلل من الإصابة بسرطان الثدي وغيره من أنواع السرطان، مثل اتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن مثالي، وممارسة الرياضة بانتظام، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الموظفين حول هذا المرض، وضرورة الاستمرار في الفحص المبكر.

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وقالت فاطمة البنا، مدير بالإنابة - الإعلام والاتصال: «يأتي تنظيم الحملة انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية في الحفاظ على سلامة وصحة موظفينا وتوعيتهم حول مختلف الأمراض، وتواصل الشارقة لإدارة الأصول في هذه الحملة جهودها من خلال شراكاتها الفاعلة مع كل المؤسسات المعنية بالمجتمع لاسيما مع القافلة الوردية التي تعد إحدى المبادرات الخيرية الإنسانية الكبيرة التي تنطلق من إمارة الشارقة حاملة معها المساعي الإيجابية لتعزيز صحة المجتمع».

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