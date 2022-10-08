أبوظبي.. مجانية رسوم المواقف العامة والتعرفة المرورية «درب» خلال ذكرى المولد النبوي

المصدر: البيان

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أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، مجانية رسوم خدمتي "مواقف" السطحية و"درب" اليوم السبت، احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، لافتاً إلى أنه سيتم استئناف احتساب رسوم الخدمتين مجدداً اعتباراً من يوم الاثنين المقبل (وفقاً للمواعيد المحددة لكل خدمة).

ويتم تحصيل رسوم خدمات "درب" يومياً من الاثنين إلى السبت، خلال فترتين، الأولى الصباحية (من 7:00 صباحًا وحتى 9:00 صباحًا)، والثانية المسائية (من 5:00 مساءً وحتى 7 مساءً)، باستثناء أيام الأحد والعطلات الرسمية.

وحذّر المركز من ركن المركبات بطريقة عشوائية أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، والتوقف دائماً بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وذلك بهدف عدم إعاقة حركة المركبات وضمان أمن وسلامة المجتمع وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، والحفاظ على جمالية المظهر العام للمدينة.

وأوضح أن مفتشي «مواقف» لا يتوقفون عن جولاتهم الرقابية في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام التام بشروط وقواعد «مواقف» وسيقومون بمخالفة جميع المركبات التي ستقف في المواقف والأماكن الممنوعة.

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