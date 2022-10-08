أحمد الريسي: دور فاعل لأكاديمية ربدان في تأهيل الكوادر الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

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زار اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية ورئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، أكاديمية ربدان، حيث التقى بجيمس مورس، رئيس الأكاديمية، وعدداً من أعضاء الإدارة العليا.

وأشاد اللواء الريسي بالمستوى المتقدم والمتميز الذي تتمتع به أكاديمية ربدان كصرح وطني تعليمي فريد من نوعه، مؤكداً أهمية دورها الفاعل في دعم المؤسسات الحكومية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة، إلى جانب مساهماتها في تعزيز منظومة الأمن والدفاع والحماية المدنية في الدولة ضمن إطار ممنهج ومتكامل يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعملية والبحثية.

رؤية

واطلع اللواء الريسي خلال اللقاء على رؤية واستراتيجية أكاديمية ربدان 2025، ودورها في تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، وما تقدمه من برامج أكاديمية ومهنية رفيعة المستوى في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

كما التقى اللواء الريسي خلال الزيارة أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين، فمعظمهم من حملة شهادة الدكتوراه من أفضل 200 جامعة حول العالم، والذين يتمتعون بخبرات احترافية دولية ضمن مستويات القيادة الاستراتيجية والتنفيذية والتخطيطية، وتناولت النقاشات الجهود الرائدة لأكاديمية ربدان في تطوير البحوث المشتركة وتبادل الخبرات في سياق التعاون البحثي والمعرفي الدولي بما يخدم الأهداف الإستراتيجية والتطلعات المستقبلية لأكاديمية ربدان.

كما تخلل الزيارة لقاء مع طلبة أكاديمية ربدان، والطلبة المبتعثين من مختلف الجهات الوطنية، والطلبة الدوليين، والمشاركين في برامج التبادل الطلابي.

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