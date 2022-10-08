إطلاق برنامج إعداد وتكوين الخبراء الوطنيين في مكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، الدورة الثانية من برنامج «إعداد وتكوين الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر»، الذي يضم المتفوقين من أوائل خريجي برنامج دبلوم «اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر»، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر، ورعاية ضحايا هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وصممت منظمة الأمم المتحدة محتويات برنامج «إعداد وتكوين الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر»، وتضم دورته الثانية التي تم إطلاقها عن بُعد عبر نظام الاتصال المرئي، 25 منتسباً من 7 دول هي، الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان، والأردن، والمغرب.

تأهيل

وقال العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إن البرنامج التدريبي الدولي، يتم من خلاله تأهيل كوادر متخصصة في إعداد مدربين عن الاتجار بالبشر، وذلك عن طريق اختيار أوائل خريجي دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، ومتخصصين آخرين من جهات مختلفة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأضاف العميد الجمال، إن البرنامج يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعلومات العلمية، والقوانين والمهارات الضرورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتطوير وإكساب المتدربين مهارات التدريب، وأفضل الوسائل والتقنيات في مجال التدريب، وإطلاع المتدربين على أفضل التجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال التدريب المستخدمة في جرائم الاتجار بالبشر.

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