شرطة عجمان تطلق مختبر الابتكار الإعلامي

المصدر: (عجمان - البيان)

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نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان مختبر الابتكار الإعلامي الأول من نوعه على مستوى الدولة، لمناقشة سبل تعزيز وتميز منظومتها ورسالتها الإعلامية، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

افتتح مختبر الابتكار الإعلامي اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بحضور نائبه العميد خالد النعيمي، وكبار الضباط والمديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة وموظفيه. واستضاف المختبر الإعلامي فهد هيكل من وزارة الداخلية للحديث عن أهمية الإعلام في نجاح رسالة المؤسسات.

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