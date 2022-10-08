مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية تشارك في «آيسنار أبوظبي»

المصدر: دبي - شيرين فاروق، أبوظبي - البيان

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تشارك مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) كشريك داعم للمرة الأولى في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي 2022) في نسخته السابعة تحت شعار «لأن الأمن الوطني مسؤوليتنا جميعاً»، خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2022.

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيستضيف المعرض نخبة من قادة وخبراء المجال الأمني من جميع أنحاء العالم، والمتخصصين في قطاعات الشرطة وإنفاذ القانون، الأمن الوطني والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية.

حلول

وتأتي مشاركة المؤسسة بإداراتها المختلفة في هذا المعرض المتخصص بهدف عرض ابتكاراتها الأمنية والحلول الرائدة والخدمات المستحدثة التي تقدمها في المجالات الأمنية المختلفة لاسيما في قطاع الأمن الخاص، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في مناقشات متعمقة حول أحدث التقنيات وأهم التحديات، والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال الأمني مع مختلف الجهات المحلية والدولية.

ويشارك مختبر الأنظمة والمعدات الأمنية في المؤسسة بدوره لعرض المعدات التي تخضع لاختبارات المقاييس في المؤسسة. بالإضافة لواحد من ابتكارات المختبر وهو صندوق مصمم لفحص الكاميرات الأمنية في البيئة الخارجية والداخلية بغض النظر عن حجمها أو وزنها. ويحتوي الصندوق على نظام حراري وإضاءات يتم التحكم بها عن طريق برنامج خارج الصندوق مما يسهل عملية الفحص.

مناهج

كما ستشارك إدارة شؤون التدريب الأمني عبر استعراضها مناهج ودورات أمنية، تتضمن ثماني دورات وهي دورة حراس الأمن، دورة حارس الفعالية، دورة مشرفي الأمن، دورة مديري الأمن، دورة مشغلي الأجهزة الأمنية، دورة فني الأجهزة الأمنية، دورة مهندسي الأجهزة الأمنية ودورة نقل الأموال والأشياء الثمينة، والتي تستهدف بدورها الأفراد الأمنيين في القطاع الأمني الخاص الذين يتم ترخيصهم من قبل المؤسسة.

وقال خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي للمؤسسة: «سعداء بتواجدنا في معرض آيسنار أبوظبي 2022 كمعرض عالمي متخصص لخبراء الأمن يقام في دولة الإمارات، ونعتز بالمشاركة لإنجاح هذا الحدث الفريد كمؤسسة رائدة في مجال الأمن الوطني المستدام ذات دور فعال في ريادة التقنيات المتقدمة وتطوير أحدث الأنظمة والخدمات الأمنية التي من شأنها إعداد القطاع الأمني لمواجهة التحديات الراهنة».

تنافس

إلى ذلك، تستعرض مجموعة ايدج خلال المعرض الميزة التنافسية الكبيرة التي توفرها منتجاتها وحلولها وخدماتها المتطورة لعملائها، ودورها الحيوي في تعزيز الأمن الوطني في دولة الإمارات.

صفقات

وتشارك خمس شركات تابعة لايدج في المعرض تضم سيجنال، وبيكن رد، وكاتم، وكراكال، ولهب. وتطلق الشركات الخمس عدداً من المنتجات الجديدة، كما ستعلن عن صفقات محلية ودولية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع كبار اللاعبين في القطاع الصناعي المحلي.

وستعرض ايدج مجموعتها الواسعة من الأسلحة الخفيفة وذخائرها وقدرات الحرب الإلكترونية والحلول الإلكترونية وحلول الاتصالات الآمنة لديها، ضمن سعيها لدعم الإنتاج الدفاعي المحلي والابتكار المتقدم في مجالات الأمن الوطني وإنفاذ القانون.

فرصة

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «يقدم المعرض فرصة رائعة للالتقاء بعملائنا وشركائنا في قطاعي الأمن الوطني وإنفاذ القانون. ونحن كمجموعة تكنولوجيا متقدمة، نساهم في تمكين دولة الإمارات من تطوير وتأمين بنيتها التحتية وأصولها الحيوية، وذلك لمواكبة التغيير المستمر في التقدم التكنولوجي لمساعدة العملاء على التركيز على مهامهم والمحافظة على تفوقهم. وتعد الحرب الإلكترونية والاتصالات الآمنة من المجالات المهمة التي نركز عليها، ونتطلع إلى عرض أحدث حلولنا المبتكرة في هذه المجالات».

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