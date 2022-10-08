«إنجازات» تعرض ابتكاراتها الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت «إنجازات»؛ شركة التكنولوجيا الإماراتية المختصة في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني، التابعة لمجموعة جي 42، عن مشاركتها في الدورة السابعة لـ (آيسنار أبوظبي 2022).

وتستعرض الشركة خلال الفعالية مجموعة متنوعة من ابتكاراتها الرقمية الرائدة، بما في ذلك عرض خاص لأنظمة ومعدات حل «حصنتك» الذكي للمراقبة والإنذار المبكر؛ ومحطة غامرة لتجارب الواقع الافتراضي والميتافيرس؛ ونظم إدارة أسطول الدراجات الإلكترونية (إي بايك).

وقال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي للشركة: «تتركز رسالة إنجازات حول استثمار الخدمات التكنولوجية الفائقة لرسم ملامح مجتمعات أكثر أماناً وبيئات أفضل للعيش. وتعتمد حلولنا ومنتجاتنا على الإمكانات المتنامية والخبرات المحلية للشركة لتحفيز التغيير والارتقاء بالتجارب البشرية بما يضمن حياة أفضل وأكثر أماناً للجميع. وتتيح المشاركة المرتقبة لنا استعراض أحدث ابتكاراتنا الرامية إلى إنجاز التحول الرقمي في البنى التحتية للمدن والمجتمعات».

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