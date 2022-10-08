أكاديمية شرطة دبي تبحث التعاون مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، وفداً من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور العقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد الأكاديمية، والرائد خلف حسن برمان الشامسي، مدير إدارة العمادة، والرائد الدكتور محمد بن هده السويدي، رئيس قسم المجالس الأكاديمية.

ورحب العميد محمد بطي الشامسي، بالوفد الزائر الذي ضم محمد جواد شالوه، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال في المكتب التنفيذي، وعبد الرحمن سيف الناخي، مدير إدارة الخدمات المساندة، والوفد المرافق لهما، وأكد حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، لتعزيز التعاون المشترك مع كافة المؤسسات الشرطية والأمنية والتعليمية والبحثية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، بحث فرص التعاون مع الأكاديمية لدعم جهود المكتب التنفيذي، في حملات التوعية والتثقيف في مجال جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إعداد وإصدار بحوث ودراسات علمية، وتدريب وتطوير الكوادر البشرية، وتوفير وطرح برامج علمية.

وفي ختام اللقاء، شكر وفد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في أكاديمية شرطة دبي، على هذا اللقاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز