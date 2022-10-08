إنجاز 10 ملايين متر مكعب من أعمال ردم بالعين

المصدر: (العين - وام)

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أنجزت بلدية مدينة العين أعمال دفان للقسائم السكنية وتسوية وصيانة الطرق غير الممهدة التي تخدم العزب والمزارع وذلك بأكثر من 10 ملايين متر مكعب، بالإضافة إلى تنفيذ وصيانة 4,250 كم للطرق الترابية خلال العام الحالي، وتأتي هذه الأعمال ضمن أولويات دائرة البلديات والنقل لإمارة تتميز بمظهرها العام ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز نمط الحياة.

وقال المهندس صالح العرياني مدير إدارة تطوير البنية التحتية بالإنابة: إن أعمال الدفان والتسوية تعد ضرورية لمواكبة التطور المتسارع في جودة الحياة التي تشهده العين، من خلال توفير الخدمات المتاحة للسكان من دفان وتسوية للقسائم السكنية بالإضافة إلى دعم الإنتاج الحيواني والزراعي.

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