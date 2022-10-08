«كهرباء دبي» تنظم 15 جلسة تعليمية افتراضية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 15 جلسة توعية افتراضية ضمن سلسلة جلسات «حديث الابتكار» (I-Talk) منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو 2022، بمشاركة خبراء في مختلف مجالات الابتكار، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة الابتكار والتبادل المعرفي وتحفيز العمل الجماعي الفعال.

وتهدف الجلسات إلى رفع مستوى وعي موظفي الهيئة حول المواضيع المستقبلية، وتشجيعهم على الابتكار وإعادة صياغة مفاهيم العمل التقليدية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمقبلة. وتناولت الجلسات مواضيع متنوعة ومنها التقنيات الإحلالية والتصنيع الرقمي ومختلف نماذج تطوير العمل وأتمتة العمليات الروبوتية وثقافة الاستشراف الذكية وصناعة القرار وتحليل البيانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

اهتمام

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، والاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

والهادفة لأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، تترجم الهيئة اهتمامها بتشجيع الإبداع والابتكار بين موظفيها وكل أفراد المجتمع إلى مبادرات وبرامج ومشروعات تضمن مشاركتهم الفاعلة في استشراف وصناعة مستقبل مستدام.

وتوفر الهيئة بيئة إيجابية محفزة على الابتكار، لضمان مواصلة مسيرة تميزها وريادتها بوصفها من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات، وجعل دبي المدينة الأذكى والأسرع تطوراً في العالم». وتوفر الهيئة باقة من المنصات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى نشر وتوطين المعرفة ونقل الخبرات بين جميع موظفيها من مختلف القطاعات. كما تعمل الهيئة من خلال برنامج «جائزة شارك» على تكريم موظفيها وفرق العمل التي تسهم في نشر وإدارة المعرفة في الهيئة.

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