تعاون بين «العربية للسيارات» و«الجليلة» لدعم أبحاث السرطان

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت العربية للسيارات، عن تعاونها مع مؤسسة الجليلة، وذلك في إطار حملة #شهر_أكتوبر_الوردي السنوية، حيث تكاتف جهود العربية للسيارات مع مؤسسة الجليلة لجمع التبرعات من أجل دعم أبحاث السرطان لمواكبة أحدث التطورات في العلاج لإنقاذ حياة المرضى.

وتؤمن الشركة بهذه المبادرة التي تنطلق من الإمارات وتحظى بالدعم من قيادتها لمعالجة السرطان من خلال الطرق الذكية والمبتكرة، وتحفيز الناس على الإسهام في هذه الجهود، لغرس الأمل في نفوس المصابات.

وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات: يعد العمل المشترك لمساعدة الآخرين والتخفيف من آلامهم جانباً مهماً من رؤية دولة الإمارات. وتقدم «العربية للسيارات» باستمرار مختلف أشكال الدعم للمبادرات الوطنية التي تسهم في تمكين المجتمعات.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: نحرص على دعم الأبحاث الرائدة التي تعالج التحديات الصحية السائدة في المنطقة، لمساعدة المرضى في الحصول على الرعاية الطبية بأعلى مستويات الجودة. لقد أصبحت مواجهتنا ضد مرض السرطان أقوى، بفضل الدعم الذي نحظى به من الشركات، مثل العربية للسيارات، من منطلق إدراكها لتأثير الجهود الجماعية لإنقاذ المصابات بالمرض. لذلك فإننا نعرب عن امتناننا لهذه الشراكة، ونتطلع إلى العمل معاً بما يعود بالخير على الإنسانية.

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