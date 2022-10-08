وزير العدل يحضر حفل سفارة مالطا بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: (أبوظبي - وام)

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حضر معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامته ماريا كاميليري سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها. كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق دوست تاني في أبوظبي أيان برج وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وعدد من رجال الأعمال وأفراد الجالية المالطية المقيمة بالدولة.

وأشادت السفيرة في كلمة لها بهذه المناسبة بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وبعلاقات التعاون القوية بين البلدين. مضيفة أن بلادها حريصة على تعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات. وأشادت بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات كبيرة في شتى المجالات. وأكدت حرص مالطا على تعزيز التعاون مع الدولة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

ونوهت بدور الإمارات وجهودها المقدرة عالمياً في إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش التي تعكس مبادئ الإمارات الراسخة في التضامن الإنساني ونشر الخير في ربوع العالم بما يحقق السلام والازدهار العالمي.

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