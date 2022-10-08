تكريم الفائزات في مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم

المصدر: (دبي- وام)

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احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام فعاليات النسخة السادسة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، بحضور الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية رئيسة مجلس الإدارة، ونورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام وكبار المسؤولات والمتسابقات ومرافقاتهن جمع من سيدات المجتمع ومديرات مراكز تحفيظ القرآن وممثلات الجوائز والمؤسسات القرآنية بالدولة.

بعدها كرمت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير ونورة السويدي جميع المتسابقات المشاركات في الدورة السادسة من المسابقة.

وتم تكريم الفائزات بالمراكز العشرة الأولى في المسابقة، حيث حققت متسابقة السنغال اندتي سيسي المركز الأول، وجاءت عائشة أبوبكر حسن من نيجيريا بالمركز الثاني، وحققت كل من شيماء أنفال تباني من الجزائر المركز الثالث مكرر مع المتسابقة زينب بنت رضا ابن الحاج صالح من تونس، والمركز الخامس فقد ذهب للمتسابقة عائشة محمد ورسام من الولايات المتحدة الأمريكية. أما المركز السادس فكان من نصيب حفصة حامسو بوبكر من النيجر، والمركز السابع كان من نصيب إسراء محمود السيد حسن داود من البحرين، وحققت كل من المتسابقة سالمة عبد السميع أحمد حمير من ليبيا المركز الثامن مكرر مع المتسابقة منيرة عبدالفتاح عبدي من كينيا، بينما ذهب المركز العاشر للمتسابقة إسلام عوض الحاك إبراهيم من السودان.

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