حمد الشيباني يكرم الفائزين بجائزة التميز الداخلي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية وحضور الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الفائزين بجائزة التميز الداخلي لعام 2022م، وذلك في حفل نظمته الدائرة صباح أول من أمس بمسرح الدائرة الكائن بالممزر.

وأكد الشيباني أن الجائزة منذ انطلاقها قبل سبعة عشرة عاماً واحدة من الآليات التي انتهجتها الدائرة لتعزيز التنافسية بين موظفي الدائرة وفرق العمل، وكذلك المؤسسات الإسلامية والخيرية، ومراكز التحفيظ المرخصة في الإمارة.

كما أشار الشيباني أن الجائزة أسهمت في حث المشاركين على تحقيق ابتكارات عززت من الريادة المؤسسية، وأسهمت في تحقيق وفورات مالية كبيرة على مدى السنوات الماضية، لافتاً بأن التميز والتنافسية في حكومة دبي ركيزة لعمل الجهات الحكومية ونهج مؤسسي ملموس، يتم من خلاله ابتكار أساليب جديدة تعزز بشكل مستمر من الموقع الريادي للجهات الحكومية، وتسهم في تقديم خدمات سلسة ومتكاملة لأفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز