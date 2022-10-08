بحث التعاون العسكري والدفاعي بين الإمارات وتركيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقبل اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي بوزارة الدفاع في مكتبة صباح أمس العميد الركن تانسيل كوكيسال مدير إدارة الشؤون الخارجية في رئاسة الأركان التركية.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا والتأكيد على حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات خصوصاً المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتطويرها بما يكفل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك.

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