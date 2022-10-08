حمدان بن محمد: رسالة محمد غرست فينا قيماً خالدة

المصدر: دبي - البيان

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للأمة الإسلامية ذكرى مولد أشرف الخلق، رسول الهدى والرحمة. وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر»، أن رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حملت الخير للبشرية كلها وغرست فينا قيماً خالدة. حيث دون سموه بهذه المناسبة: نبارك للأمة الإسلامية ذكرى مولد أشرف الخلق، رسول الهدى والرحمة، حملت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الخير للبشرية كلها وغرست فينا قيماً خالدة.

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