مكتوم بن محمد: نحتفي بالسيرة العطرة لخير البشر

المصدر: دبي - البيان

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أوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه في ذكرى المولد النبوي الشريف نحتفي بالسيرة العطرة لخير البشر ونستذكر القيم العظيمة التي رسخها عبر دعوته. وهنأ سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر» الأمة العربية والإسلامية بهذه الذكرى.

حيث دون سموه: في ذكرى المولد النبوي الشريف نحتفي بالسيرة العطرة لخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم الذي نادى بالخير والعدل والأخلاق، ونستذكر القيم العظيمة التي رسّخها عبر دعوته، ونهنئ الأمة العربية والإسلامية بهذه الذكرى، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها نبراساً منيراً لشعوبنا ومستقبلنا.

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