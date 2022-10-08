محمد الشرقي: المناسبات الإسلامية تعزز الموروث الثقافي

المصدر: (الفجيرة - وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المناسبات الدينية الإسلامية في إحياء الموروث الثقافي والاحتفاء بقيمه الراسخة في المجتمع، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة باستذكار مناسبة المولد النبوي الشريف لأهميتها في تاريخ البشرية وما تركته السيرة النبوية من مفاهيم توعوية وحياتية مهمة.

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد الفجيرة، احتفال المولد النبوي الشريف، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، في مركز وزارة الثقافة والشباب بالفجيرة ضمن فعاليات مهرجان البدر الذي انطلق تحت رعاية سموه.

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