مواقف المركبات في دبي مجانية اليوم بمناسبة المولد النبوي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجانية المواقف باستثناء المواقف متعددة الطوابق اليوم في عطلة المولد النبوي الشريف.

وأعلنت الهيئة عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة المولد النبوي، اليوم، وتشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات). وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) ومراكز إسعاد المتعاملين مغلقة اليوم، وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمنارة والكفاف والطوار والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز