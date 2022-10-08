"جواز الإمارات" يحلق إلى الدولة رقم 176 بدون تأشيرة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزّز اليوم جواز السفر الإماراتي صدارته العالمية باعتباره أقوى جواز سفر في العالم، وأضاف دولة جديدة إلى قائمة الدول التي يسافر إليها بدون تأشيرة مسبقة، ورفع رصيده من التأشيرة الحرة إلى 176 نقطة، منفردا ومتفوقا على المركز الثاني في قائمة جوازات السفر الأقوى عالميا بأربع نقاط.

ووفقاً لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، فإن جواز السفر الإماراتي أصبح في الوقت الحالي يمنح حامله دخول 176 دولة حول العالم بدون تأشيرة (119 دولة بدون تأشيرة مسبقة و57 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها عبر الإنترنت أو لدى الوصول) بنسبة 88.9% من دول العالم.

وذكر المؤشر العالمي المتخصص في قياس قوة جوازات السفر لدول العالم، أن الجواز الإماراتي يتمكن لأول مرة بعد جائحة كوفيد ـ 19 من تقليص الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة إلى 22 دولة فقط، من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة.

وجاء في المركز الثاني ضمن قائمة جوازات السفر الأقوى عالميا جوازات 12 دولة برصيد دخول 172 نقطة بدون تأشيرة، وهي جوازات كل من: ألمانيا، السويد، فنلدا، لكسمبورج، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النمسا، سويسرا، كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتربع على المركز الثالث حاليا في المؤشر جوازات سفر 8 دول أخرى برصيد 171 نقطة للتأشيرة الحرة، وهي كل من: الدنمارك، بلجيكا، البرتغال، النرويج، بولندا، اليابان، آيرلندا، ونيوزيلندا، كما يحتل المركز الرابع برصيد 170 نقطة جوازات سفر 5 دول أخرى، وهي: جمهورية التشيك، اليونان، المجر، كندا،واستراليا.

وتحتل المركز الخامس ضمن القائمة 5 دول أخرى برصيد 169 نقطة، وهي جوازات سفر: سنغافورة، مالطا، ليتوانا، سلوفيكيا، والمملكة المتحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز