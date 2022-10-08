حمدان بن محمد: راشد قصة وتاريخ

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراه، كان قليل الكلام كثير العمل والإنجاز.

مشيراً سموه إلى أن الشيخ راشد رحل تاركاً لنا كنزاً هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باني دبي المستقبل. وقال سموه في تغريدة عبر«تويتر» أمس:

«في هذا اليوم 7 أكتوبر 1990 رحل عنا القائد الراشد راشد بن سعيد.. باني دبي الحديثة، رجل الاقتصاد الأمثل، وضع الأسس لكي يقيم هذا الصرح.. كان قليل الكلام كثير العمل والإنجاز..

كان همه الأول وطنه وشعبه.. راشد بن سعيد قصة وتاريخ، رحل راشد بن سعيد وترك لنا كنزاً، ترك لنا محمد بن راشد باني دبي المستقبل». ونشر سموه صوراً عبر«إنستغرام» لمراسم تشييع فقيد الوطن، وخبر الوفاة متصدراً الصفحة الأولى لـ«البيان».

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