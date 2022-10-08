محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نستلهم من أخلاق النبي طريقاً للخير ونشر الرحمة بين البشر

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

سعادة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: في ذكرى مولد رسول الله محمد، صلى الله عليه وسلم، نستلهم من أخلاقه الكريمة طريقاً للسعي في تحقيق الخير والسعادة للبشرية جمعاء، ونجدد محبته، واتباع سيرته، ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين، وغرس مكارم الأخلاق والتآخي بين البشر.



قيم



ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ» في ذكرى مولده.. صلى الله عليه وسلم.. نستلهم من أخلاقه الكريمة طريقاً للسعي في تحقيق الخير والسعادة للبشرية جمعاء، ومن سيرته العطرة منهجاً لغرس مكارم الأخلاق وقيم الرحمة والتآخي بين البشر».



سيرة



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «في ذكرى مولده الذي أضاء مشارق الأرض ومغاربها.. نجدد محبته، واتباع سيرته، ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين، هو أرحم الخلق بالخلق، وأصدقهم كلاماً، وأعذبهم منطقاً، وأعظمهم خلقاً.. صلى الله عليه وسلم عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته».







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