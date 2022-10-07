اللواء الريسي يزور أكاديمية ربدان ويشيد بالاحترافية والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه

المصدر: وام

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زار سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية ورئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، أكاديمية ربدان حيث التقى بسعادة جيمس مورس، رئيس الأكاديمية، وعددا من أعضاء الإدارة العليا.

واطلع اللواء الريسي خلال اللقاء على رؤية واستراتيجية أكاديمية ربدان 2025، ودورها في تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، وما تقدمه من برامج أكاديمية ومهنية رفيعة المستوى في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وأشاد اللواء الريسي بالمستوى المتقدم والمتميز الذي تتمتع به أكاديمية ربدان كصرح وطني تعليمي فريد من نوعه، مؤكداً أهمية دورها الفاعل في دعم المؤسسات الحكومية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة، إلى جانب مساهماتها في تعزيز منظومة الأمن والدفاع والحماية المدنية في الدولة ضمن إطار ممنهج ومتكامل يجمع بين الجوانب الأكاديمية والعملية والبحثية.

كما التقى اللواء الريسي خلال الزيارة أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين فمعظمهم من حملة شهادة الدكتوراه من أفضل 200 جامعة حول العالم، والذين يتمتعون بخبرات احترافية دولية ضمن مستويات القيادة الاستراتيجية والتنفيذية والتخطيطية، وتناولت النقاشات الجهود الرائدة لأكاديمية ربدان في تطوير البحوث المشتركة وتبادل الخبرات في سياق التعاون البحثي والمعرفي الدولي بما يخدم الأهداف الاستراتيجية والتطلعات المستقبلية لأكاديمية ربدان.

كما تخلل الزيارة لقاء مع طلبة أكاديمية ربدان، والطلبة المبتعثين من مختلف الجهات الوطنية، والطلبة الدوليين، والمشاركين في برامج التبادل الطلابي.

وتجول اللواء الريسي في مبنى أكاديمية ربدان حيث اطلع على مرافق الأكاديمية المتقدمة ذات المستوى العالمي، منها على سبيل المثال لا الحصر، القاعات الدراسية القائمة على أدوات ومعدات التعلم الحديثة، والمختبرات الفنية للتطبيق العملي، ومرافق الرعاية الصحية، والمكتبة الثرية بالمصادر والمراجع المتنوعة، وغيرها من المرافق الأكاديمية والبحثية والإدارية المختلفة لأكاديمية ربدان.

جدير بالذكر أن أكاديمية ربدان تتجاوز في عملها السياق الأكاديمي والتدريب المهني، إلى تنفيذ وإدارة مشاريع استراتيجية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بناءً على خطط رفيعة المستوى وجداول زمنية معتمدة، حيث تعمل الأكاديمية على تطوير مؤهلات وطنية معتمدة، وتأسيس جهات ومراكز معتمدة لمنح المؤهلات، وتنفيذ برامج بناء القدرات والتطوير المهني الاحترافي، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية والبحثية.

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