شرطة أبوظبي تنشر فيديو يوضح خطورة التجاوز الخاطئ والانحراف المفاجئ

المصدر: البيان

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بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لخطورة التجاوز الخاطئ والانحراف المفاجئ.

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين إلى تفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، بالإضافة إلى عدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر، واستخدم إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة بتغيير المسار، وتجنب الانحراف المفاجئ، والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر .

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