محمد بن راشد في ذكرى المولد النبوي: نجدد محبته.. واتباع سيرته.. ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين

المصدر: البيان

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دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة ذكرى المولد النبوي، إلى تجديد محبته صلى الله عليه وسلم واتباع سيرته، ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين.

وقال سموه، "في ذكرى مولده الذي أضاء مشارق الأرض ومغاربها .. نجدد محبته .. واتباع سيرته .. ونشر الرحمة التي جاء بها للعالمين .. هو أرحم الخلق بالخلق .. وأصدقهم كلاماً .. وأعذبهم منطقاً .. وأعظمهم خلقاً .. صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه .. وزنة عرشه ومداد كلماته".

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