محمد بن زايد في ذكرى المولد النبوي: نستلهم من أخلاقه الكريمة طريقاً لسعادة البشرية

المصدر: البيان

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دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة ذكرى المولد النبوي، إلى استلهام أخلاقه الكريمة طريقاً للسعي في تحقيق الخير والسعادة للبشرية جمعاء. ومن سيرته العطرة منهجاً لغرس مكارم الأخلاق وقيم الرحمة والتآخي بين البشر.

ودون سموه في تغريدة على تويتر: ("وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ" في ذكرى مولده.. صلى الله عليه وسلم.. نستلهم من أخلاقه الكريمة طريقاً للسعي في تحقيق الخير والسعادة للبشرية جمعاء ومن سيرته العطرة منهجاً لغرس مكارم الأخلاق وقيم الرحمة والتآخي بين البشر).

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