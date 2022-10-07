كلية القيادة والأركان المشتركة تحتفل بيوم المعلم

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، أول من أمس، الاحتفال الذي أقامته كلية القيادة والأركان المشتركة بمناسبة يوم المعلم والذي يصادف الـ 5 من أكتوبر من كل عام تحت شعار «يوم الوفاء والتقدير».

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم شاهد الحضور فيلماً عن مسيرة الكلية ورؤيتها المستقبلية.. وبعد ذلك ألقى العميد الركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية القيادة والأركان المشتركة كلمة بهذه المناسبة؛ أكد فيها أن يوم المعلم جمعنا بنخبة من القادة والمعلمين الذين أضاؤوا الطريق لمن بعدهم حتى وصلنا لما نحن عليه اليوم والذين بذلوا العطاء للعلم والمعرفة بسخاء تحت راية وطن الوفاء والعطاء.وأوضح، أن شعب الإمارات وفي بطبعه محب لقيادته ورؤيتها الواضحة في مدى الحرص على الإنسان كإحدى ركائز الدولة، مؤكداً أنه أينما وجد المعلم فإنه يحمل رسالة سامية بكل معانيها، وأثنى على معلمي كلية القيادة والأركان المشتركة وتميزهم.

وقال: «نقف اليوم تحية إجلال وتقدير لكل معلم وموجه في ميدان التعليم وفي جميع المستويات نظير بذله وعطائه المستمر، فغرس المعرفة والعلم في عقول الرجال ليس بالمهمة السهلة فبجهدهم سيصنع المستقبل وتحمى الأوطان».

وقام معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة يرافقه قائد الكلية بتكريم قادة الكلية والنواب والمعلمين السابقين منذ نشأة الكلية. ومن جانبهم، عبر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي ولكلية القيادة والأركان المشتركة على هذه المبادرة التي أطلقتها بمناسبة يوم المعلم.

مسؤوليات

قال الفريق الركن طيار متقاعد رشاد محمد السعدي أحد قادة الكلية السابقين: «إنه لطالما حظي المعلم في كلية القيادة والأركان المشتركة بالاهتمام اللائق الذي يستحقه، وبالمقابل عليه مسؤوليات وواجبات تبدأ بالالتزام وتطوير نفسه وعدم الوقوف عند مستوى معين، فالمثابرة والاجتهاد المستمر والتفاني بالأداء مبادئ عمل تتطلب الكثير من الجهد والصبر والمبادرة وحسن الاطلاع».

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