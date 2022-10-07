إشادة بإنجازات المعلمين في دعم تأهيل الطلبة بمراكز أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، المعلمين والمعلمات في مراكز أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع، وذلك تقديراً للجهود الاستثنائية التي يؤدونها، لتقديم تعليم وتأهيل وتمكين نوعي للطلبة من أصحاب الهمم.

وخلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، نقلت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، لمعلمي ومعلمات مراكز أصحاب الهمم الحكومية على مستوى الدولة، كلمة شكر وتقدير من قيادة الدولة، للمعلمين نظير جهودهم المخلصة في تربية وتنشئة وتعليم الأجيال. كما وجهت معاليها الشكر والامتنان لكافة الهيئات الإدارية والتدريسية في مراكز أصحاب الهمم، عرفاناً بدورهم المتميز، والذي يسهم في تنمية الفكر الإيجابي في نفوس الطلبة.

وتزامناً مع الاحتفال بمناسبة يوم المعلم، فاجأت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إحدى المعلمات المتميزات في مركز دبي لأصحاب الهمم، بتكريم عفوي، حيث زارت معاليها المعلمة ابتسام عبدالرحمن الهاشمي، وهي على رأس عملها في المركز، مقدمة لها الشكر والتقدير الخاص، على شغفها وإنجازاتها المتميزة التي حققتها في مجال عملها.

وأثنت معاليها على جهود المعلمة المتميزة، والتي تعكس جانباً من المهام النوعية والمبادرات الشخصية للكوادر التدريسية في 8 مراكز لأصحاب الهمم تابعة للوزارة: مركز أصحاب الهمم في دبي، وعجمان، والفجيرة، ورأس الخيمة، ودبا الفجيرة، إضافة إلى مركز التدخل المبكر بدبي، ومركز أم القيوين للتوحد، ومركز التدخل المبكر بالفجيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز