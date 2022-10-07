جولة افتراضية عبر «ميتافيرس» في «سالم الذكي»

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضح محمد أبو غالية، مدير قطاع الأعمال في مركز سالم الذكي الطبي لـ«البيان»، أن المركز يعد الأسرع والأول من نوعه على مستوى المنطقة لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة لتجديد أو استخراج الإقامة في دبي خلال 30 دقيقة وبتكلفة 700 درهم فقط.

وأكد أن دبي تتصدر دول العالم في توظيف التكنولوجيا لتحقيق رفاهية الإنسان، حيث سيتم إدخال تقنية «ميتافيرس» لتوفر جولة افتراضية بخدمات «سالم الذكي»، قبل الوصول للمركز وليكون المتعامل على علم مسبق بمكان المركز والإجراءات والخطوات الواجب اتباعها.

وأفاد محمد أبو غالية أن مبادرة «سالم الذكي» هي عبارة عن شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، لافتاً إلى أن كل المبادرات الحكومية الجديدة بما فيها «ميتافيرس» جارٍ العمل على إدخالها في مركز سالم لمواكبة توجهات حكومة دبي، وأكد أن مركز سالم يعد مركزاً متكاملاً تفاعلياً يقدم نموذجاً فريداً لرحلة متعامل ترفيهية لخدمة فحص اللياقة الطبية.

ومركزاً مستقبلياً رقمياً بالكامل وبلا أوراق يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وهو مجهز بفريق من روبوتات مختلفة الوظائف تم تسخيرها لتقديم أعلى مستويات الخدمات من فحص اللياقة الطبية للإقامة في وقت قياسي لا يتجاوز الـ30 دقيقة، مشيراً إلى أن المركز يسهم في تحقيق توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الذكاء الاصطناعي والهدف الاستراتيجي للدولة المتمثل في الاعتماد بنسبة 100 % على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.

وأضاف أن مركز سالم الطبي الذكي يقدم أفضل الخدمات للمستثمرين والمتعاملين. وأفاد أن المركز قام بتطويع تقنيات الجيل الخامس من الروبوتات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعرف على بصمة العين، لمنظومة العمل في المركز لتقليص رحلة المتعامل من ساعات أو أيام إلى 30 دقيقة.

مركز

وبيّن أن المركز الذي افتتح مؤخراً في مركز دبي المالي العالمي يعد الثاني من نوعه بعد مركز سيتي ووك، لافتاً إلى أن هناك خطة لافتتاح مركز ثالث قبل نهاية العام الجاري، لأن دبي تعيش المستقبل اليوم وتتصدر العالم في توظيف التكنولوجيا لتحقيق رفاه الإنسان، حيث يضم المركز 7 غرف لفحص الدم و3 غرف للأشعة، وسيتم إضافة خدمات جديدة لتسهيل رحلة المتعاملين قريباً، ومنها خدمات آمر، وخدمات الجوازات، وخدمات الهوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز