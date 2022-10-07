بلدية دبا تنجز 93 رخصة بناء و100 شهادة إنجاز خلال شهرين

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي )

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كشف المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة حرص البلدية على تحقيق الجودة في البناء في كل المشاريع العمرانية، من خلال المتابعة والإشراف على سير العمل، والتحقق من مدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.

لافتاً إلى حرصهم إلى مواصلة جهودهم من خلال إدارة الشؤون الهندسية والأراضي قسم المباني، التي نجحت خلال شهر يوليو وحتى أغسطس من العام الجاري في إنجاز 93 رخصة بناء، تمثلت في 56 رخصة بناء سكنية، 14 رخصة بناء صناعية وخدمات، 9 رخص بناء لأرض زراعية، 14 رخصة بناء تجارية وتجارية سكنية، بالإضافة إلى اعتماد 100 شهادة إنجاز.

وقال اليماحي: إن آلية العمل المنظمة أسهمت في تحقيق السلامة المهنية للعمال في مواقع المشاريع العمرانية المختلفة، التي جاءت بجهود القسم في تنظيم الزيارات التفتيشية بشكل يومي لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة وكذلك المواقع قيد الإنشاء للتأكد من تطبيقهم اشتراطات البناء الآمن وتطبيق كافة شروط السلامة وفق المعايير والمخططات التنفيذية والرخص المعتمدة. وأوضح أن الزيارات التفتيشية أسفرت عن تحرير 41 مخالفة بناء على أصحاب المشاريع الذين لم يلتزموا باشتراطات العمل.

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