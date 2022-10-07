«التغير المناخي والبيئة» تطلق المرحلة الثانية لمكافحة البعوض

المصدر: دبي – البيان

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كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن برنامج مكافحة البعوض والتوعية المجتمعية، ضمن المرحلة الثانية من «البرنامج الوطني الوطنية لمكافحة البعوض»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي يستهدف رصد ومكافحة البعوض، بالتنسيق مع كافة السلطات والجهات المحلية المعنية على مستوى الدولة.

وكانت الوزارة قد أطلقت المرحلة الأولى من البرنامج في العام 2019 واستمرت حتى العام 2021، فيما تمتد المرحلة الثانية من العام الجاري وحتى 2025، وتتضمن مسح ورصد بؤر تجمع البعوض والسيطرة عليها عن طريق القيام بعمليات المكافحة ومتابعة أجهزة الرصد الحشري، بالإضافة إلى توعية الجمهور بالبرنامج الوطني للمكافحة وبأهمية التعاون مع الشركة المكلفة بالمكافحة.

وتشمل أعمال المرحلة الثانية حملة متخصصة لتوعية الجمهور بأهم طرق الوقاية وتدابير السلامة، ورفع الوعي بأهمية اتخاذ الإجراءات الصحية التي توصي بها وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

تعزيز

وقال المهندس عيسى الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تمثل حماية وتعزيز الصحة العامة أحد الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة على مستوى الدولة في القطاعين الحكومي والخاص».

مشيراً إلى أن مكافحة الآفات والتبعات الصحية المترتبة عليها سواء على البيئة أو على صحة البشر ورفع الوعي المجتمعي بها تأتي ضمن اختصاصات الوزارة التي تحرص بشكل سنوي على إطلاق حملات متخصصة تستهدف مكافحة هذه الآفات والتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الدولة في رفع وعي الجمهور بكافة فئاته في كيفية المساهمة في جهود المكافحة وتعزيز سبل الوقاية من تأثيرات هذه الآفات.

أمطار

وضمن أعمال الحملة خلال العام الجاري، وبالتزامن مع فصل الشتاء وتساقط الأمطار والتي تتكاثر فيها نسبة انتشار الحشرات، سيتم إرسال فرق مختصة لرش المبيدات الآمنة والمعتمدة من الوزارة، خلال الفترة من الأول من أكتوبر الجاري وحتى 23 فبراير 2023، وتركز على مكافحة العوامل المسببة والتي تؤدي لانتشار البعوض، في مختلف المواقع الإنشائية والاستثمارية والمدارس والأحياء السكنية وإسطبلات الخيول ومضامير السباق والحدائق والمتنزهات العامة والعزب والمزارع، في أنحاء الإمارات، بهدف الحفاظ على البيئة والسلامة العامة.

وأهابت الوزارة بالجمهور التعاون مع الفرق المتخصصة والمعتمدة في عمليات المكافحة، ورش المبيدات الأمنة والمعتمدة.

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