غباش يبحث العلاقات مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

المصدر: جاكرتا - البيان

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التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

حضر اللقاء عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية، ووفد المجلس الوطني الاتحادي، الذي يضم الدكتور علي راشد النعيمي رئيس الشعبة البرلمانية للمجلس في الاتحاد وممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية، وعائشة رضا البيرق عضو المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي، والاتحاد البرلماني الدولي، التي تستند إلى اتفاقية التعاون والشراكة الفنية المبرمة في عام 2014، وتعد الأولى على مستوى العالم التي يبرمها الاتحاد مع برلمان وطني.

وأكد معالي صقر غباش أهمية عقد هذه اللقاءات لمناقشة مختلف أوجه التنسيق المشترك وفي مختلف القضايا ليس فقط على الجانب الثنائي، ولكن بما يعزز من طرح القضايا ذات البعد الدولي، لأن دول العالم وشعوبه تتطلع إلى تحقيق السلام الذي هو مفتاح التعاون الاقتصادي والتجاري وتواصل وتعايش الشعوب، مرحباً بأية مبادرات يمكن أن يقوم بها المجلس، وتستهدف تحقيق وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار والتعايش بين الشعوب، وذلك ترجمة لنهج دولة الإمارات وجهودها نحو السلام ودورها في مختلف المحافل والمنظمات الدولية.

بدوره، ثمّن رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دور الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية الفاعل خلال مشاركتها وطرحها مختلف القضايا ضمن فعاليات الاتحاد، وأشاد بجهود اللجنة المعنية بالنظر في الحل السلمي للأزمة الأوكرانية التي يترأسها الدكتور علي النعيمي، مشيراً إلى ضرورة بناء جسور للتواصل بين الدول والشعوب التي لديها اختلاف في وجهات النظر أو أزمات قائمة.

كما بحث معالي صقر غباش خلال لقائه فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، لا سيما البرلمانية، بما يواكب ما تحظى به هذه العلاقات من دعم قيادتي وحكومتي البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية تتميز بأنها علاقات استراتيجية مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها في جميع المجالات.

كما بحث معالي صقر غباش خلال لقائه صحيبة جافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بما يجسد دور المؤسسات البرلمانية في الدفع بمختلف أوجه التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب.

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