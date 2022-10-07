«كهرباء دبي» تنال 16 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة

المصدر: دبي - البيان

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حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي 16 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة خلال النصف الأول من العام 2022، مما يرفع حصيلة الهيئة من الجوائز من العام 2015 وحتى النصف الأول من العام الجاري إلى 400 جائزة (68 محلية، 68 إقليمية، 264 عالمية).

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته واعتزازه بالجوائز التي حصدتها الهيئة، متوجهاً بالشكر إلى موظفي الهيئة وجميع شركاء الهيئة والمعنيين، على جهودهم المستمرة التي أسهمت في تعزيز سجل الهيئة الحافل بالإنجازات والنجاحات على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأشار معاليه إلى أن هذه الجوائز تؤكد سير الهيئة على الطريق الصحيح لترجمة التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وإمارة دبي في كافة المجالات. ولفت معالي الطاير إلى أن نجاحات الهيئة المتواصلة ترسخ مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، وتدعم رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

مستويات

وأضاف معاليه: «نهتدي برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق التميز في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، حيث نجحنا في مأسسة ثقافة التميز وجعله جزءاً لا يتجزأ من الممارسات اليومية في الهيئة. ويمثل التميز بالنسبة لنا برنامج عمل يومي يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة.

وقد نجحت الهيئة في جعل التميز ثقافة مؤسسية راسخة من خلال تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب الابتكار كركيزة أساسية للتطوير والتحسين المستمر لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي ودعم مساعيها لرسم ملامح مستقبل جديد للمؤسسات الخدماتية حول العالم. وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، قدمت الهيئة خدماتها إلى 1,126,121 متعاملاً، وفق أعلى معايير الاستدامة والكفاءة والتوافرية والموثوقية.»

وإضافة إلى فوز الهيئة بـ16 جائزة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في شهر أبريل الماضي، معالي الطاير بجائزة البصمة الذهبية في الدورة التاسعة من جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني، تقديراً لجهوده في تحقيق التميز وتعزيز المعرفة العلمية والاستدامة.

جوائز

ومن أبرز الجوائز التي نالتها الهيئة خلال هذه الفترة، فوزها بسبع جوائز ضمن «جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2021» والتي يمنحها مجلس هارفارد للأعمال ومقره نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وفازت الهيئة بخمس جوائز في الفئة الماسية وجائزة في الفئة الذهبية، بالإضافة إلى جائزة التكريم الخاص.

كما حصدت الهيئة ثلاثاً من جوائز المجلس العالمي للتميز (Global Excellence Assembly) لعام 2022 عن فئات «التميز في الابتكار» و«الابتكار في الأعمال» و«التميز في خدمة المتعاملين» كأول مؤسسة في تاريخ المجلس تفوز بأكثر من جائزة واحدة في نفس الدورة وفق معايير نموذج مالكولم بالدريج (Baldrige Excellence Framework) للتميز والذي يعد أعلى مستوى لتقدير التميز في الأداء.علاوة على ذلك، توجت الهيئة بجائزتين من «جوائز التميز العالمية في الأعمال 2022» في فئتي «أفضل مبادرة في تقنية المعلومات» و«أفضل مبادرة في خدمة المتعاملين». كذلك نالت الهيئة ثلاث جوائز من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تقدمها سنوياً مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه» في المملكة المتحدة وتتنافس عليها كبرى الشركات العالمية.

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