«مجلس الموارد البشرية» يناقش خطط التوطين في القطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

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ناقش مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري والذي عقد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس المجلس، عدداً من الموضوعات التي تهم الموارد البشرية في دبي، خاصة خطة التوطين في مجموعة فقيه، ومستجدات التوظيف في شركات قطاع المناطق الحرة، ومخرجات معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن المجلس يواصل جهوده ويعمل على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية لدعم خطط التوطين في القطاع الخاص، والتعاون مع هذا القطاع لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

تمكين

وقال؛ إن المجلس يواصل تنفيذ خططه للتواصل مع مختلف القطاعات لتمكين الكفاءات الإماراتية وتوفير فرص عمل لأبناء الإمارات، وتعزيز تواجدهم في القطاعات الحيوية للمساهمة في جهود التنمية والتطوير في الدولة.

وأضاف؛ أن القطاع الصحي من القطاعات الحيوية التي يتطلع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي لترسيخ مكانة أبناء الإمارات فيه، ويتعاون مع المؤسسات الطبية المهمة لإيجاد فرص عمل للشباب الإماراتي من الجنسين للقيام بدورهم في هذا القطاع وخدمة أفراد المجتمع.

وناقش المجلس خلال اجتماعه، خطة التوطين في مجموعة فقيه، حيث استعرض الدكتور فاتح محمد غول الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، خطة توطين الوظائف بالكوادر الإماراتية في مستشفيات فقيه والشراكات التي تم عقدها لتطوير وتأهيل الإماراتيين «مثل برنامج طموحي» بالإضافة إلى تعاون المجموعة مع برنامج «نافس».

استثمارات

واطلع المجلس على خطط مستشفى فقيه الجامعي الرامية إلى إنشاء جامعة طبية توفر فرصاً تعليمية وتدريبية لجميع الفئات لدراسة الطب والتمريض والخدمات الطبية المساندة، والتي بدورها ستكون المحرك الأساسي لتغذية سوق العمل بالطاقات المؤهلة لسد احتياج السوق العمل.

وعلى الرؤية الاستراتيجية الخاصة بمستشفى فقيه للتوسع في استثماراتها في الدولة في مختلف قطاعات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية حديثة، وخطط المستشفى لاستقطاب الموارد البشرية المواطنة المؤهلة لسد احتياجاتها، وتعد مستشفى فقيه أحد رواد التوطين في «برنامج السعودة» في المملكة العربية السعودية منذ عام 2000.

وتم خلال الاجتماع الثالث لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي استعراض مستجدات التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يتعلق بمتابعة الشركات الخاصة الملزمة بتوطين 2 % من موظفي الشركات قبل نهاية العام الجاري.

التزام

واستعرض عبدالعزيز الفلاحي، المشرف العام للتوظيف في المجلس قائمة الشركات ذات الأولوية بإلزامية التوطين بعدد 10 إماراتيين وأكثر، وقدم إحصاءات بأعداد المتعطلين من إمارة دبي وغير المسجلين في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقائمة التعيينات في القطاع الخاص في دبي.

واستعرض مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، مستجدات التوظيف في شركات قطاع المناطق الحرة، حيث أكد معالي رئيس المجلس على أهمية توفير الفرص الوظيفية في الشركات العاملة في المناطق الحرة.

فيما أكد الدكتور محمد الزرعوني أمين عام مجلس المناطق الحرة في دبي الحرص على دعم القطاع لرفع مؤشر التوطين وأهمية مشاركة وتأهيل الكوادر الإماراتية من خلال الوظائف المتوفرة أو البرامج التدريبية، مشيراً إلى تكليف فريق من مجلس المناطق الحرة للعمل مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية لتحقيق أهداف المجلس.

وحضر الاجتماع عبدالله الفلاسي نائب رئيس المجلس مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأعضاء المجلس: الدكتور عبدالله بن كرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام للمناطق الحرة بدبي، والدكتور عيسى البستكي مدير جامعة دبي، وإيمان عبدالرزاق الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني، وميرة الفطيم من مجموعة الفطيم، وشذى الهاشمي عضو مجلس أمناء جامعة زايد، وعبدالعزيز الفلاحي، المشرف العام على عمليات التوظيف في المجلس.

مخرجات

استعرض مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي في اجتماعه، مستجدات ومخرجات معرض رؤية الإمارات للوظائف الذي عقد مؤخراً، حيث تعرف المجلس على عدد الجهات التي شاركت في المعرض، وإحصائيات الطلبات والباحثين عن العمل، وعدد الشواغر حسب منصة وظائف دبي.

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