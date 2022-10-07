سموه: 32 عاماً مرت على رحيل الشيخ راشد.. رحمك الله يا باني دبي
أحمد بن محمد: إنجازات الشيخ راشد حاضرة بيننا ترسم واقع دبي وطموحاتها
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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن إنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حاضرة بيننا ترسم واقع دبي وطموحاتها المستقبلية.
وقال سموه في تغريدة عبر«تويتر» أمس: «32 عاماً مرت على رحيل الشيخ راشد، وما زالت ذكراه وإنجازاته حاضرة بيننا ترسم واقع دبي وطموحاتها المستقبلية.. رحمك الله يا باني دبي.. وطموحاتها».