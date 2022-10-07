أحمد بن محمد: إنجازات الشيخ راشد حاضرة بيننا ترسم واقع دبي وطموحاتها

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن إنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حاضرة بيننا ترسم واقع دبي وطموحاتها المستقبلية.

وقال سموه في تغريدة عبر«تويتر» أمس: «32 عاماً مرت على رحيل الشيخ راشد، وما زالت ذكراه وإنجازاته حاضرة بيننا ترسم واقع دبي وطموحاتها المستقبلية.. رحمك الله يا باني دبي.. وطموحاتها».

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