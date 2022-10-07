مكتوم بن محمد: سيرة عظيمة لمؤسس دبي الحديثة

المصدر: دبي ـ البيان

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قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة عبر«تويتر» أمس: غداً يصادف ذكرى رحيل مؤسس دبي الحديثة الشيخ راشد بن سعيد، طيّب الله ثراه، الذي أسس يداً بيد مع الشيخ زايد بن سلطان اتحاد الإمارات، ندرك حين نتأمل سيرته العظيمة وإنجازاته أن للوطن أسساً راسخة وضعها قادةٌ مباركون نحن امتدادهم على هذه الأرض وسنكمل المسيرة على نهجهم من أجل مستقبل أفضل».

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