الاحتفاء بكبار المواطنين في مركز البرشاء المجتمعي

المصدر: (دبي - البيان)

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احتفلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، ممثلة بإدارة حماية الطفل والمرأة، ومجلس سفراء الأمان، بكبار المواطنين، بالتزامن مع يومهم العالمي، وبالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، وطيف الإمارات، في مركز البرشاء المجتمعي، ضمن فعالية حملت شعار «كبارنا أحبابنا»، بحضور عمير الرميثي، رئيس الرعاية المنزلية بهيئة تنمية المجتمع، وفاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان، ونائبها، ملازم عاصم الشايع، وأكثر من 150 من المشاركين.

وأكدت فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان، أن الفعالية تأتي دعماً للمبادرات والأنشطة المجتمعية التي تنفذها الإدارة العامة لحقوق الإنسان، واحتفاءً بعطاء كبار المواطنين، وجزءاً يسيراً من رد الجميل لهم، إزاء ما أفنوه في ريعان شبابهم، وحملهم للإرث الإماراتي من قيم وعادات وتقاليد حرصوا على نقلها من جيل لآخر.

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