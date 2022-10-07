15.6 مليون مستخدم لوسائل النقل العام في عجمان خلال 8 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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بلغ عدد الركاب والمستفيدين من خدمات النقل التابعة لهيئة النقل في عجمان 15,675,629 مستخدماً خلال الأشهر الثمانية الماضية، وبلغ عدد مستخدمي النقل العام عبر جميع الخطوط 2,447,080 مستخدماً، بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي نقل1,493,597 مستخدماً، وذلك بنسبة زيادة 64 %. كما شهدت خدمة حافلة تحت الطلب نمواً بنسبة 54 %.

وقالت رشا خلف الشامسي المدير العام لهيئة النقل بعجمان بالندب لـ«البيان»: إن الهيئة تولي اهتماماً بتوسيع رقعة خدمات النقل العام وزيادة عدد محطات الانتظار في جميع المناطق السكنية، لافتة إلى أن عدد مستخدمي مركبات الأجرة في الإمارة بلغ خلال 8 أشهر 13,137,238مستخدماً، بواقع 6,568,619 رحلة، وبنسبة نمو بلغت 34 % مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت نمو عدد المستخدمين لوسائل النقل العام، ما يعزز استراتيجية المؤسسة في تطوير الخدمات وتلبية احتياجات السكان في ظل التطور العمراني والكثافة السكانية التي تشهدها عجمان، موضحة أن نسبة النمو بلغت 64 %.

حافلة تحت الطلب

وذكرت الشامسي أن عدد مستخدمي خدمة الحافلة تحت الطلب شهدت ارتفاعاً بعدد المستخدمين بنسبة 54 % خلال الأشهر الـ8 الماضية، حيث بلغ عددهم 52,787 مستخدماً، ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 الذي بلغ عدد المستخدمين فيه 34,282 مستخدماً، كما تم تحديث أسطول خدمة الحافلة تحت الطلب بزيادة 8 حافلات لتغطية الطلب المتزايد على الخدمة.

وأكدت هيئة النقل تطبيق كافة الحافلات المدرسية في عجمان اشتراطات المواصفات القياسية الإماراتية من مواصفات الأمن والسلامة إلى المواصفات الداخلية والخارجية للحافلة كشرط من شروط تجديد ملكية الحافلة أو تصريح النقل المدرسي لضمان رحلة آمنة لطلاب المدارس.

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