بحث التعاون بين شرطة دبي و«نخيل العقارية»

المصدر: دبي - البيان

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التقى اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، وفداً من شركة نخيل العقارية برئاسة عصام كلداري، عضو مجلس إدارة نخيل، بمقر الإدارة العامة للتحريات، وذلك في إطار التنسيق والتعاون في مجالات العمل المشتركة بين الدوائر والمؤسسات الحكومية على مستوى إمارة دبي.

وحضر الاجتماع من طرف شرطة دبي، العميد حارب محمد الشامسي مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة، والعقيد عادل أحمد موسى، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، والعقيد راشد مطر سيف الجابري مدير إدارة التواصل الحكومي، وأمل فاضل المزروعي مدير إدارة البحوث والدراسات المستقبلية بمركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، ومن جانب شركة نخيل، نعمان عطا الله الرئيس التنفيذي لشركة نخيل، ومحمد الخياط مدير تنفيذي تطوير المجتمعات بشركة النخيل.

وفي بداية اللقاء، رحب اللواء الجلاف بالضيوف، وثمن الدعم اللامحدود من شركة نخيل العقارية، الذي يعزز من جهود القيادة العامة لشرطة دبي ويسهم في الارتقاء بمنظومة جودة الحياة، وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين على مستويات أعلى، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى العمل بروح الفريق الواحد نحو تطبيق أفضل الاستراتيجيات التي تعزز من ريادة ومكانة دبي بوصفها مدينة عالمية زاخرة بالمشاريع والخدمات التي تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع.

وتطرق اللواء الجلاف في سياق حديثه لأول مركز شرطة ذكي SPS في ستي ووك، افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز ونشر الخدمات الرقمية في دبي.

ومن جانبه، قال عصام كلداري إن شركة نخيل العقارية في دبي تحرص دائماً على تعزيز التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وقدم العقيد عادل أحمد موسى الشكر لشركة نخيل العقارية بوصفها شريكاً استراتيجياً له دور فعال في تطوير وتعزيز المنظومة الأمنية.

منظومة

قدم العميد حارب الشامسي نبذة عن مشروع «عيون» كمنظومة أمنية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي أول منظومة من نوعها على مستوى العالم، وتسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية وتجربتها المعيشية الأكثر أمناً لمواطنيها وساكنيها وزائريها، وتعتبر شركة نخيل العقارية شريكاً استراتيجياً رئيسياً في المنظومة.

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