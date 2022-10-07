محاضرة تبرز إنجازات المرأة في العمل البرلماني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكدت محاضرة «دور المرأة في المجلس الوطني الاتحادي»، التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وتحدثت فيها أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام الدور الكبير للمرأة الإماراتية في الارتقاء بمسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات، وعلى الإنجازات التي حققتها، وما مكنها من استباق الكثير من الدول حول العالم، وتصدرها لأعلى معدلات تمكين المرأة عالمياً، داعية الراغبات في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في الانتخابات المقبلة البدء مباشرة في تطوير أنفسهن، والعمل على التخطيط الجيد لحملاتهن الانتخابية، وما يمكنهن من الفوز بمقاعد المجلس.

وبينت في المحاضرة، التي استضافها مجلس خالد بن طناف المنهالي في منطقة بني ياس بأبوظبي أن تمكين المرأة يتصدر أولويات القيادة الرشيدة، واهتمام «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

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