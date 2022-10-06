الطقس المتوقع على الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:09 المد الثاني عند الساعة، والجزر الأول عند 17:18 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.

بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:52 المد الثاني عند الساعة 20:01 والجزر الأول عند الساعة 14:11 والجزر الثاني عند الساعة 02:10.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 27 60 10

دبي 40 28 55 10

الشارقة 40 27 55 10

عجمان 40 28 60 10

أم القويين 39 26 55 10

رأس الخيمة 41 24 45 10

الفجيرة 35 26 85 50

العـين 41 27 45 10

ليوا 41 27 85 10

الرويس 36 26 90 30

السلع 38 26 90 25

دلـمـا 34 29 85 45

طنب الكبرى 36 29 85 45

طنب الصغرى 36 29 85 45

أبو موسى 36 29 85 50.

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