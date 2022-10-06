مواطنة تخصص وقفاً خيرياً بـ41.5 مليون درهم في دبي

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي إضافة وقف خيري دائم إلى مشروعاتها الوقفية ضمن الإمارة لتتولى المؤسسة نظارته وتخصيص ريعه على مصارف عدة.

واستقبلت المؤسسة مواطنة من أصحاب الأيادي البيضاء خصصت عقاراً في منطقة النهدة الثانية بدبي ويتكون العقار من بناية سكنية تتألف من 74 شقة موزعة على 12 طابقا وتبلغ قيمة الأرض مع البناء 41.5 مليون درهم.

وقدمت الواقفة العقار كوقف خيري دائم تحت إدارة المؤسسة بحيث يصرف ريعه على كفالة الأيتام وبناء المساجد وإفطار الصائمين في الدولة وحفر الآبار في الدول العربية وطباعة المصاحف وتوزيعها في مختلف الدول الإسلامية.

وأثنى علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر على مبادرة الواقفة الجديدة وإضافة وقف خيري يسهم في دعم العمل الإنساني بإمارة دبي، لافتاً إلى بروز الدور النسائي في المشاركة بتنمية الاستثمارات الوقفية التي تدعم المصارف الخيرية المختلفة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد المطوع حرص المؤسسة على الاستثمار الأمثل للعقارات الوقفية لتحقيق الإيرادات التي تتناسب مع قيمة العقار مؤكدا سعيهم للحفاظ على قيمة الأصول من خلال العمليات الدورية لإعادة التأهيل والإعمار لضمان استدامة الوقف وتحقيق رضا الواقفين وتقديم العون لأكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

وحثت المؤسسة كافة فئات المجتمع على المشاركة في العمل الوقفي الخيري واتخاذه كثقافة وسلوك مجتمعي مستدام يسهم في مساندة الفئات المتعسرة من المرضى والأيتام والطلاب وغيرهم ويقدم العون للمعوزين في العديد من دول العالم.

وكانت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي قد سجلت الوقف رقم 795 تشمل الأوقاف الخيرية والذرية والمشتركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري فيما بلغت قيمة إجمالي أصول الأوقاف المسجلة لديها في الإمارة 7.85 مليار درهم تعود إلى 471 واقفا وواقفة سجلوها لدى المؤسسة.

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