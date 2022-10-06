المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة»، عن إعادة افتتاح مركز المقام الصحي بالعين وذلك بعد إغلاقه خلال جائحة «كوفيد 19».

وسيوفر المركز خدمات متعددة تشمل، الطب العام وطب الأسرة وعيادة الأمراض المزمنة وصحة المرأة وصحة الطفل والعناية أثناء الحمل والمسح الصحي والتطعيمات وفحص ما قبل الزواج والعمل. بالإضافة إلى خدمات تخصصية تشمل: الجلدية وأمراض النساء والولادة وطب الأطفال والأسنان والتغذية وخدمات مساندة مثل الأشعة والأشعة فوق الصوتية والمختبر والصيدلية.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، المدير التنفيذي بالإنابة للخدمات العلاجية الخارجية، مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة «كوفيد 19»، يسرنا الإعلان عن إعادة افتتاح مركز المقام الصحي في العين بمجموعة واسعة من الخدمات لخدمة أهالي المنطقة والمناطق المجاورة مثل عشارج والبطين والمرخانية وتسهيل وصولهم إلى خدماتنا الطبية وسنعمل في الشهور المقبلة على توسعة الخدمات التخصصية.

ومن جانبها قالت الدكتورة عائشة المنصوري، مديرة مركز المقام الصحي، أدعو أهالي المنطقة إلى زيارة المركز والتسجيل مع طبيب أسرة ليس فقط للعلاج عند المرض بل والأهم من ذلك لمتابعة الفحوصات الدورية والوقائية وبناء علاقة طويلة الأمد مع طبيب الأسرة، حيث يعد طبيب الأسرة مسؤولاً عن صحة المراجع ويتعين عليه ضمان إجراء الفحوصات الوقائية للمراجع في وقتها، ويواجه العديد من المراجعين صعوبة في تحديد التخصص الذي يحتاجون إلى مراجعته، وهنا يأتي دور طبيب الأسرة الخاص بهم الذي سيقوم بتقييم حالة المراجع وتحديد ما إذا كان بحاجة إلى التحويل إلى تخصصات أخرى ومن ثم يقوم بمتابعة رحلة علاجه مع التخصصات الأخرى أيضاً.

ويوفر مركز المقام الصحي، الذي يستقبل المراجعين من الإثنين إلى الجمعة من الـ 7 صباحاً وحتى الـ 10:30 مساء، خدمات متنوعة تشمل: عيادة الأمراض المزمنة، الفحص والمشورة قبل الزواج، التثقيف الصحي للمريض والأسرة، الطب العام، طب الأسرة، طب الأسنان العام، عيادة طب الأطفال، عيادة صحة الطفل، عيادة صحة المرأة، عيادة فحص الثدي، العناية أثناء فترة الحمل، عيادة أمراض النساء والولادة، عيادة الجلدية، الأشعة، الأشعة الفوق صوتية،المسح الصحي، التثقيف بمرض السكري، عيادة التغذية، التطعيم، وفحص ما قبل العمل.

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