إنشاء كيان جديد لمستقبل الرعاية الصحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «جي 42»، المجموعة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في أبوظبي، وشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن تعاون جديد بينهما بهدف إنشاء شركة جديدة تعد الأولى من نوعها في مجال تقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة.

وستعمل الشركة الجديدة على إحداث نقلة نوعية في مشهد الرعاية الصحية في المنطقة من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وقدرات تحليل البيانات المتوفرة لدى «جي 42 للرعاية الصحية»، وخدمات الرعاية الصحية الشاملة عالمية المستوى لدى مبادلة للرعاية الصحية، وذلك بهدف إرساء نهج جديد في مجال الخدمات الطبية يركز على تلبية احتياجات المرضى وفق أعلى المستويات.

ومع أن الشركتين تقدمان حالياً خدماتهما لمئات الآلاف من المرضى سنوياً، إلا أن الشركة الجديدة ستستفيد من الجمع بين مزايا الشركتين، والتي تتضمن مرافق الرعاية الصحية الحديثة والمنصات الرقمية المتقدمة، مما يتيح لها الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى وتوفير الرعاية لهم طوال مراحل حياتهم.

وستحتل الشركة الجديدة موقعاً متميزاً في صدارة قطاع الرعاية الصحية في المنطقة بفضل ما تقدمه من رعاية صحية متكاملة وحلول بحثية رائدة للمساعدة في التغلب على أصعب التحديات الطبية والصحية التي يواجهها العالم. وتم تعيين حسن جاسم النويس رئيساً تنفيذياً للشركة الجديدة مع الاحتفاظ بموقعه في قيادة شركة مبادلة للرعاية الصحية.

مزايا

وقال بينق شاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»: هدفنا هو استثمار المزايا الفريدة لكل من «جي 42» للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية من أجل تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لخدمة الرعاية الصحية وتحقيق توسع عالمي في منظومة الرعاية الصحية. وسنستفيد من قدراتنا وخبراتنا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بحيث نتمكن من الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية التقليدية وتمكينها من توفير رعاية متميزة للمرضى تعتمد على أحدث نتائج الأبحاث، وذلك في مرافق صحية عالمية المستوى.

تطورات

ومن جانبه، قال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة مبادلة للرعاية الصحية ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار: إن مستقبل الرعاية الصحية يعتمد على التطورات الهائلة والسريعة في مجال التكنولوجيا. وحرصت «مبادلة»، على مدى أكثر من 10 أعوام، على توفير أعلى معايير الرعاية الصحية لسكان الدولة عبر طيف واسع من التخصصات.

رعاية

وبدوره قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية وللشركة الجديدة: تمثل الشركة الجديدة منظومة متكاملة تجمع بين الأبحاث والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم، وأعلى معايير رعاية المرضى، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى رعاية المرضى. وسوف نحرص على تمكين فريقنا المتميز من الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية من الوصول إلى أحدث المستجدات في مجال التكنولوجيا الطبية مما يمكنهم من تقديم رعاية صحية متميزة وفائقة الجودة لمرضاهم.

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