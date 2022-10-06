سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سقطت، اليوم، أمطار مختلفة الشدة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة في العين في هيلي وشارع الريف، وفي رأس الخيمة على شوكة والمصيلي واعسمه وطريق مسافي ـ اعسمه وفلي في الشارقة على طريق الشارقة ـ كلباء في اتجاه شوكة، كما هطلت أمطار خفيفة ومتوسطة على الخليبية في الفجيرة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية، مشدداً على ضرورة تجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه والانزلاقات.

وسُجلت، اليوم، أعلى درجة حرارة على الدولة في سويحان في العين بواقع 43.4 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصراً، فيما سجلت أقل درجة في جبل جيس بواقع 21.2 درجة مئوية عند الساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت الإمارات.

ووفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، يكون الطقس يوم غد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويُتوقع أن يكون طقس السبت صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

والطقس رطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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