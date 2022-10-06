البواردي يستقبل القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية

المصدر: وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع – في مكتبه بوزارة الدفاع – معالي شون ميرفي القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في أبوظبي وذلك بحضور سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة لدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معاليه في بداية اللقاء بمعالي القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية.. وأكد عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات خاصة في المجال الدفاعي والعسكري وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين.

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